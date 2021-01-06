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تعديل الأدوار واستكمال بيانات.. "الإسكان" تقلل ساعات عمل خدمة العملاء وتحدد البديل

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تعديل الأدوار واستكمال بيانات.. "الإسكان" تقلل ساعات عمل خدمة العملاء وتحدد البديل تعديل الأدوار واستكمال بيانات.. "الإسكان" تقلل ساعات عمل خدمة العملاء وتحدد البديل

مصراوي Masrawy

11:50 م الثلاثاء 05 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي تغيير مواعيد عمل مركز خدمة العملاء، والتي أصبحت من الساعة ٩ صباحاً حتى ٥ مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلًا من 9 صباحًا حتى 9 مساء.

وجاء تعديل المواعيد في ضوء اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مع الحرص على الاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.

ومقابل تقليل ساعات العمل أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني من خلال موقع الصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg).

وينشر "مصراوي" الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني على النحو التالي:

للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني يتم الدخول على (https://cservices.shmff.gov.eg)، باستخدام الحساب الخاص بالمتقدم واختيار الخدمة المراد الحصول عليها.

1- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي تقديم طلب تعديل رغبة الحجز في عدد من المدن والمحافظات

2- طلب تعديل من دور إلى دور أرض، على أن تكون الخدمة خاصة بالحالات المرضية فقط.

3- طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية.

4 - طلب تصحيح البيانات.

5- طلب متابعة الملفات بشركات لاستعلام.

6- طلب تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

7- طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

ومن المقرر أن يتوسع الصندوق خلال الفترة المقبلة في تقديم الخدمات الإلكترونية والتي ستشمل طلب تغيير جهة التمويل، طلب تنازل عن إعلان سابق، طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، وطلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض، وطلب استرداد مقدم الحجز أو المبلغ المسدد بعد التخصيص.

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