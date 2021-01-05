الأردن يرحب بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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الصفدي: يشكّل إنجازًا كبيرًا في رأْب الصدع وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها

رحّبت الحكومة الأردنية اليوم بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة اليوم وتحقيق المصالحة.

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: إن "بيان العُلا" يشكل إنجازًا كبيرًا في رأْب الصدع وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي، بما يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد الصفدي بحرص جميع الأشقّاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي قادها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - التي استمرّ بها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لتحقيق المصالحة، بالإضافة للجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية وجميع الأطراف لتحقيق المصالحة.رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي