عُمان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتجدد

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شُخصت في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد-19 التي أُعلن عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض كوفيد-19 في مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة وظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات كوفيد-19التي أُجريت له قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية، وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلي.عُمان فيروس كورونا الجديد