أخبار عاجلة

المعشر يتوقع قيام بايدن بإلغاء صفقة القرن بالكامل -
بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية -
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن -
​شركة فرنسية وقناة جديدة.. مصدر إعلامي يكشف استعدادات نقل كأس العالم لليد -
مصادرة 200 طن عسل مجهول المصدر في البحيرة -
توتر بين حزب الله وحليفه بلبنان.. صور وتغريد وظل سليماني -
"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية -
تونس وبريطانيا تبحثان سبل دعم مستوى التعاون العسكري المشترك -
تعافوا من كورونا.. خروج 18 حالة من مستشفى الأحرار بالشرقية -
قتلها مرض نادر.. الطفلة "فرح" تُفارق الحياة بعد 4 سنوات من الألم- صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله

Print
لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله
استقبله بالقصر الحكومي وأثنى مؤكداً أن ما قام به مفخرة للشعب السعودي بأكمله

لموقفه الإنساني.. أمير تبوك يشيد بشراء مواطن عقارات ورثة وإعادتها لهم لوجه الله

أشاد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بالمواطن قاسم بن محمد القحطاني صاحب الموقف الإنساني تجاه ورثة إحدى الأسر بمدينة تبوك؛ وذلك بشراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني الذي أقامته وزارة العدل مؤخراً بالمنطقة، وإرجاعها للورثة لوجه الله تعالى، بعد أن سمع بقصتهم المؤثرة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، للمواطن "القحطاني"، مساء أمس، في القصر الحكومي؛ حيث رحب به مُثنياً على موقفه النبيل تجاه الأسرة التي حضرت محاولةً استعادة عقاراتها.

وقال الأمير لـ"القحطاني": "ما قمتم به هو مفخرة للشعب السعودي بأكمله، وهذا عمل إنساني يفاخر به الجميع لم يسبقك أحد إليه، وسيجزيك الله في الدنيا خير ما عملتَ وفي الآخرة من محبة الناس لك ودعائهم".

وأضاف: "هذا أمر ليس بغريب عليكم ولا على إخوانكم وآباءكم وأجدادكم، وهذا عملهم وشيمهم في هذا البلد بنصرتهم للضعيف، والوقوف مع الملهوف والمحتاج، وهذا ما تَربينا عليه جميعنا، وأنت بهذا العمل قد ضربت أروع مثل في العمل الإنساني الذي نهنئك من خلاله ونهنئ تبوك بك، سائلاً الله له دوام التوفيق".

من جهته، أعرب "القحطاني" عن عظيم شكره لأمير منطقة تبوك؛ مؤكداً أن هذا ليس غريباً، فقد عُرف الأمير بحرصه -حفظه الله- على المبادرات الإنسانية والخيّرة، مبيناً أن أمير منطقة تبوك أنموذج وقدوة لأبناء المنطقة في عمل الخير، وهذا ديدن قيادتنا الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية

بالفيديو .. "العويس" يحاول اقتحام منصة الجهاز الإداري للقادسية

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

"المطلق": حفظ الصحة واجب شرعي.. واللقاحات الطبية نعمة من الله للوقاية

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

شبكة عيون الإخبارية