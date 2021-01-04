بالصور.. تفاصيل تطوير حديقة بنت الشاطئ بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة، رافقها خلالها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية للمركز.

وتابعت المحافظ آخر المستجدات والموقف التنفيذي بالمشروع، كما اطلعت على الأعمال الجارية بإنشاء سور الكورنيش وقاعدة ساري العلم، وتمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن والمقاعد ومنطقة الألعاب وبالوعات صرف مياه الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض على الاهتمام بأعمال تشجير المنطقة، ووجهت بوضع تصور محدد لنقطتي بداية ونهاية سور الحديقة بأسلوب هندسي.

وشددت المحافظ على إتمام المشروع طبقا لما ورد بالمخطط التفصيلي العام لتطوير الموقع، ووفقا للبرنامج الزمني المحدد، منوهة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة مشروعات التنسيق الحضاري التي تجري بعدد من المدن.