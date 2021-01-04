أخبار عاجلة

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي -
أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة -
إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تفاصيل تطوير حديقة بنت الشاطئ بدمياط

Print
بالصور.. تفاصيل تطوير حديقة بنت الشاطئ بدمياط بالصور.. تفاصيل تطوير حديقة بنت الشاطئ بدمياط

مصراوي Masrawy

02:59 م الإثنين 04 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة، رافقها خلالها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية للمركز.

وتابعت المحافظ آخر المستجدات والموقف التنفيذي بالمشروع، كما اطلعت على الأعمال الجارية بإنشاء سور الكورنيش وقاعدة ساري العلم، وتمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن والمقاعد ومنطقة الألعاب وبالوعات صرف مياه الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض على الاهتمام بأعمال تشجير المنطقة، ووجهت بوضع تصور محدد لنقطتي بداية ونهاية سور الحديقة بأسلوب هندسي.

وشددت المحافظ على إتمام المشروع طبقا لما ورد بالمخطط التفصيلي العام لتطوير الموقع، ووفقا للبرنامج الزمني المحدد، منوهة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة مشروعات التنسيق الحضاري التي تجري بعدد من المدن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية