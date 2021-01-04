أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد "قمة في أرض القمة".. لقطات من سحر العلا التاريخي وسر اسمها

Print
تحتضن "زعماء مجلس التعاون" غداً وتحمل معها "رؤية ولي العهد" للمستقبل

شاهد

تعد مدينة العلا "محل قمة زعماء مجلس التعاون الـ41" إحدى مدن التاريخية البارزة التي تقع غرب الجزيرة العربية وتتبع إدارياً المدينة المنوّرة؛ حيث يصل تاريخها والاستيطان البشري فيها، إلى 4 آلاف عام، وهي إحدى أهم الوجهات التي تعد قمة سياحية مميزة.

وكانت العلا قديماً تُسمى ديدان، ويُروى أن سبب تسميتها بالعلا، أنه كان بها عينان مشهورتان بالماء العذب هما المعلق وتدعل، وكانت على منبع المعلق نخلات شاهقات العلو يُطلق عليها العلي، وتقع مدينة العلا بين جبلين كبيرين على وادٍ خصب التربة، تزرع فيه النخيل والحمضيات والفواكه، كما تتوافر المياه الجوفية علي مسافات قريبة رغم الشح الكبير في الأمطار، وهي من ضمن المواقع الأثرية المسجلة بمنظمة اليونسكو، وهي عاصمة الأنباط الثانية قديما، ومناخها قاري حار صيفاً وبارد شتاءً يتبعها قرابة 300 قرية.

وخلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- إلى فرنسا يومَي 9 و10 أبريل 2018 تمّ التوقيع على اتفاقية بين حكومتَي البلدين حول مشروع تطوير محافظة العلا، ويسلط ھذا التعاون الضوء على رؤية مشتركة بين البلدين لحماية وتعزيز التراث الثقافي، وتعزيز المعرفة العلمية، وفتح طرق جديدة للسياحة المستدامة حول ھذا الموقع الأثري الفريد.

وفي فبراير 2019، أطلق الأمير محمد بن سلمان، رؤية العلا التي تهدف إلى تطويرها بطريقة مسؤولة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، وتسهم الرؤية بـ 120 مليار ريال من الناتج المحلي التراكمي.

وتحتوي العلا على عديد من المشاهد الساحرة الخلابة التي تأثر قلوب من يشاهدها، فهي التقاء للحضارات وقراءة عميقة في تاريخ المنطقة ونظرة مستقبلية للأجيال القادمة.

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

شاهد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52"

السعودية: فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بدءا من 31 مارس

السعودية: فتح الرحلات الدولية والمنافذ البرية والجوية والبحرية بدءا من 31 مارس

شبكة عيون الإخبارية