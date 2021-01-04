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​تطبيق الأمان الحيوي للأسماك لأول مرة.. "الزراعة" تكشف تفاصيل 4 مشروعات مع الفاو

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​تطبيق الأمان الحيوي للأسماك لأول مرة.. "الزراعة" تكشف تفاصيل 4 مشروعات مع الفاو ​تطبيق الأمان الحيوي للأسماك لأول مرة.. "الزراعة" تكشف تفاصيل 4 مشروعات مع الفاو

مصراوي Masrawy

04:00 ص الإثنين 04 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:
كشف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تفاصيل 4 مشروعات كبرى بين الوزارة ومنظمة الغذاء العالمية "الفاو".

وقال الصياد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الاتفاقية بين وزارة الزراعة والفاو تستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 500ألف دولار، مشيرًا إلى أن المشروعات مقسمة إلى تطبيق الأمان الحيوي على المزارع السمكية والمفرجات لأول مرة.

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطبيق الأمان الحيوي للأسماك يتمثل في تقليل النافق من الأسماك؛ ما يزيد الإنتاج ويعزز الفرص التصديرية، خاصة بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي بعدم الاستيراد من الدول الناشئة أو دول حوض النيل إلا بعد اعتماد المزارع بنظام الأمان الحيوي.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن المشروع الثاني يتمثل في تطبيق المدارس الحقلية بالقرى والنجوع على أن تغطي بالكامل 2021؛ لافتًا إلى أن مصر تعاني من غياب الإرشاد الزراعي في العديد من المحافظات نتيجة نقص المهندسين الزراعيين.

وأشار الصياد، إلى أن المشروع الثالث يتميز ببرنامج مكافحة دودة آفة "الحشد الجياشة"، مضيفًا أنه جاري استمرار تلقي الخبرات بمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان.

الجدير بالذكر أنه في 31 ديسمبر الماضي وقع الصياد ممثلًا عن وزارة الزراعة ونصر الدين حاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة ضمن برامج المساعدة التي تقوم بها المنظمة.

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