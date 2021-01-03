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الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن

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الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن

جى بي سي نيوز :- قال مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن، نائل الذيابات إن الكمية النفط العراقي النهائية الواردة إلى الأردن بلغت نحو 3.5 مليون برميل، تم نقلها بواسطة 500 صهريج أردني من خلال سيارات الشركة الناقلة وبالاستعانة مع شاحنات أهلية.

وأوضح : أن عملية نقل النفط العراقي إلى الداخل الأردني لم تتأثر خلال جائحة كورونا، لكن مذكرة التفاهم العراقية - الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت في منتصف شهر تموز، وجرى تمديدها حتى تشرين الثاني بسبب الجائحة التي أثرت على سير النقل وأوقفته لفترة محدودة.

وأشار إلى أن أول برميل نفط عراقي دخل إلى الأردن بداية شهر أيلول من عام 2019، وكان آخرها في الـ23 من تشرين الأول المنصرم، مستكملة بذلك الكمية المتوافق عليها بين حكومتي البلدين، وفق هلا اخبار .

ونوه بأن الاتفاق مع الجانب العراقي ينص على تفريغ الحمولات بالمنطقة الحدودية بين البلدين وتحميلها بالصهاريج الأردنية ضمن الاعتبارات الصحية المتخذة منذ بدء جائحة كورونا.

ويشار إلى أن مذكرة التفاهم نصت على شراء الأردن للنفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) وسعره يحسب على أساس معدل سعر خام برنت الشهري يحسم منه فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات، بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

جي بي سي نيوز

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