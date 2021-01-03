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في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا

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في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا

مصراوي Masrawy

09:32 م الأحد 03 يناير 2021

المنيا - محمد النادي:

وقّعت الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأحد، غرامات فورية على 130 مواطنًا لم يلتزموا بارتداء الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيهًا على كل مخالف.

كما جرى تحرير 33 محضرًا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة المُستجد.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على الصحة.

كان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي أجرى جولة في حضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا؛ لمتابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة بارتداء الكمامات الواقية.

وقال المحافظ إنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، يُجرى تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد يُجرى تحويل المخالف للنيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتابع القاضي بضرورة التزام المواطنين المترددين على عدد من البنوك، ومحطة سكك حديد المنيا وكذلك موقفي السيارات لمراكز شمال وجنوب المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجّه المحافظ، رئيس المدينة، بتطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين علي البنك الأهلي؛ لعدم ارتداء الكمامة، كما وجّه إدارة المرور بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

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مصراوي Masrawy

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