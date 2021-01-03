أخبار عاجلة

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021 -
خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض" -
تعادل إيجابي.. "الباطن" و"الهلال" حبايب -
وفاة ممرضة بمستشفى زفتى العام متأثرة بإصابتها بكورونا -
مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا -
إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم -
لاستصلاح 500 ألف فدان.. السيسي يتفقد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي (صور) -
رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن" -
"F15" السعودية تكمل تمريناً مشتركاً مع القاذفات الأمريكية "B52" -
الحكومة اليمنية تجدد مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تشغيل مركز العيون التخصصي الأول على مستوى صحة الطائف

Print
يضم 17 عيادة واثنتين لليزر ووحدة تصحيح للنظر

تشغيل مركز العيون التخصصي الأول على مستوى صحة الطائف

بدأ اليوم الأحد تشغيل مركز العيون التخصصي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، أول مركز متخصص بالعيون على مستوى المحافظة.

ويضم المركز الذي يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمرضى العيون: سبع عيادات تخصصية، وثلاث عيادات بصريات، وخمس عيادات تشخيصية، وعيادتين لليزر، ووحدة تصحيح نظر.

ويساهم المركز باكتمال إنشائه وتجهيزه بأحدث التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية والطبية المتميزة، في رفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى على مستوى الخدمات الصحية بصحة الطائف.

يذكر أن مركز العيون التخصصي يضاف إلى المشروعات التخصصية التي أُنجزت بتخصصي الطائف، من مركز الأورام ووحدة القسطرة القلبية الذي سيتم من خلاله تحويله لمركز للقلب.

مركز العيون التخصصي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

الإسباني "ساينز" بطل المرحلة السادسة من "رالي داكار" السعودية 2021

خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض"

خلية اغتيالات ضد أحرار العراق.. أمريكا تفرض عقوبات على "الفياض"

تعادل إيجابي.. "الباطن" و"الهلال" حبايب

تعادل إيجابي.. "الباطن" و"الهلال" حبايب

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن"

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن"

شبكة عيون الإخبارية