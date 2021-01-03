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دعوى تهديد تُجددها بجازان.. "مذكور": وفَّرنا المطلوب لـ"قضية مجلس بلدي سابق"

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دعوى تهديد تُجددها بجازان.. "مذكور": وفَّرنا المطلوب لـ"قضية مجلس بلدي سابق" دعوى تهديد تُجددها بجازان.. "مذكور": وفَّرنا المطلوب لـ"قضية مجلس بلدي سابق"
تأخُّر البَتِّ طوال سنوات طَرَح تساؤلات.. والعنوان الرئيسي مخالفات بـ100 ألف ريال

دعوى تهديد تُجددها بجازان..

كشف رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور، في تصريح لـ"سبق"، أن البلدية وفّرت المطلوب منها، وردت على المخاطبات لاستكمال إجراءات التحقيقات في قضية مجلس بلدي سابق؛ وذلك بعد تأخر البت في القضية طوال السنوات الماضية، وسط تساؤلات حول سبب ذلك التأخير.

وكانت مصادر قد أوضحت أن القضية منذ سنوات طويلة، وهي مخالفات مالية تصل لقرابة 100 ألف ريال صرفت كبدلات لمنسوبي مجلس بلدي سابق وبدأت حولها التحقيقات منذ سنوات طويلة بعد بلاغ تَلَقّته جهات الاختصاص بعدم استحقاقهم لصرفها.

وعادت هذه القضية للواجهة مؤخرًا بعد دعوى من مواطن ضد رئيس "بلدية أخرى"؛ مطالبًا بإنصافه مما تعرض له من تهديد وتخويف؛ لثنيه عن متابعة القضية من قِبَل ذلك الرئيس الذي كان شقيقه متهمًا في القضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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