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أول إجراء من محافظ الشرقية في واقعة "وفيات كورونا" بالحسينية

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أول إجراء من محافظ الشرقية في واقعة "وفيات كورونا" بالحسينية أول إجراء من محافظ الشرقية في واقعة "وفيات كورونا" بالحسينية

مصراوي Masrawy

04:55 ص الأحد 03 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فتح تحقيقات في واقعة وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى "الحسينية" المركزي، للوقوف على السبب الحقيقي وراء الواقعة وملابساتها.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أنه فور علمه بالواقعة وجه بفتح تحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر، وما يثار عن حدوث الوفاة بسبب نقص الأوكسجين بالمستشفى.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع يزعم وفاة كل المصابين بفيروس كورونا المُستجد بسبب نقص الأوكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية.

ونفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الأنباء المتداولة عن وفاة 5 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين، مؤكدًا أن المتوفيين 4 حالات فقط جميعهم أصحاب أمراض مزمنة.

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