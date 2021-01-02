صور.. مشروع الحماية من السيول في 7 أودية بنويبع وطابا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، يرافقه المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع وحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

وقال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن عملية حماية منطقة الترابين من أخطار السيول، يجري تنفيذها داخل 7 أودية تابعة لها، وتخطت نسبة التنفيذ بها 82%.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جرى الانتهاء من حفر بحيرتين "ب١،ب٢" وإقامة حواجز أمامهم في وادي طابا، إضافة إلى حفر بحيرتين وتكوين طبقات الحواجز ودمكها حتى الوصول للمناسيب التصميمية.

وأكد أنه جرى خلال الزيارة التشديد على اتباع واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.