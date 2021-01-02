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بـ"توصيل الأسلاك".. حبس عاطل بتهمة سرقة دراجة من عامل "دليفري"

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بـ"توصيل الأسلاك".. حبس عاطل بتهمة سرقة دراجة من عامل "دليفري" بـ"توصيل الأسلاك".. حبس عاطل بتهمة سرقة دراجة من عامل "دليفري"

مصراوي Masrawy

11:12 م السبت 02 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل بتهمة سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" فى القديمة.

وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى قضية "سرقة" وكرر فعلته في مصر القديمة واستحوذ على دراجة بخارية من من عامل "دليفري".

وخلال سير المتهم في مصر القديمة، بالكشف الفني على الدراجة برقمى الشاسيه والموتور، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح الجيزة، بتاريخ 28 نوفمبر 2020 من قبل صاحبها،عامل دليفري، ومقيم بالعمرانية.

واعترف المتهم أمام رجال التحقيق بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بأسلوب " توصيل الأسلاك "، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تحرير محضر بالواقعة.

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