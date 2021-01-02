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الجزائر: مقتل 21 إرهابيا وضبط 9 واستسلام 7 آخرين خلال 2020

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الجزائر: مقتل 21 إرهابيا وضبط 9 واستسلام 7 آخرين خلال 2020 الجزائر: مقتل 21 إرهابيا وضبط 9 واستسلام 7 آخرين خلال 2020

مصراوي Masrawy

10:42 م السبت 02 يناير 2021

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم السبت، إن قوات الجيش تمكنت في إطار مكافحة الإرهاب من قتل 21 إرهابيا خلال العام المنصرم 2020.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت مختلف الوحدات من تحييد 37 إرهابيا، منهم 21 إرهابيا تم القضاء عليه وضبط 9 آخرين واستسلام 7 آخرين".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 108 من عناصر دعم الجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 251 مخبأ وضبط 40 بندقية آلية و25 مسدسا من مختلف.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 249 بندقية و74 خزينة ذخيرة و64 ألفا و710 طلقات نارية وكشف وتدمير 391 قنبلة ولغم وكشف وتدمير 831,585 كيلوجرام من المواد المتفجرة اضافة إلى ضبط 31 نظارة ميدان.

وأوضح أنه في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت قوات الجيش خلال عام 2020من إحباط 8184 محاولة هجرة غير شرعية عبر قوارب وتوقيف 3085 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.

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