أمانة الشرقية تحقق مستهدفات "المالية" في الإيرادات الاستثمارية

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إنجاز استطاعت بلورته للعام الثالث على التوالي.. هنا التفاصيل

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية إنجازًا جديدًا في مجال الاستثمارات البلدية، عبر تحقيقها مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات المالية للسنة الثالثة على التوالي.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير : هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص بالرغم من الظروف والتحديات التي خلفتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، ومواصلة عمل مبادرة الامتثال التي تتضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي واكبها تدشين عدد من الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال وإنتاج خريطة استثمارية تفاعلية وبث مجموعة من الرسائل النصية والتطبيقات والخدمات الذكية التي تتضمن مجموعة من الخدمات الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال بهدف إشراك المجتمع وتحفيز مجتمع الاستثمار والتعريف بالمنافع وجدوى الاستثمار مع الأمانة ما عزز منهج الشفافية والشراكة.

وأكد أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الإيرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات.أمانة المنطقة الشرقية