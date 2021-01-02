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مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات

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مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات
ببرنامج جودة الحياة في مدينة سلطان الإنسانية

مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في مخيم الهوايات

يشارك المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، خلال الفترة ما بين 1-14 يناير 2021 في الفعاليات المقامة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية، بالمكتبة المتنقلة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف عنوان في الحافلة.

وتأتي المشاركة ضمن برنامج مخيم الهوايات، بالشراكة مع جودة الحياة إحدى مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

وتشارك المكتبة في إقامة مسرح قرائي لعدد من المتخصصين في فن قراءة القصة في مسرح القراءة في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وذلك من أجل العناية بالقراءة الحرة لدى الأطفال والشباب خاصة والقراء بوجه عام، وتنمية معارفهم وتوسيعها بقراءة عدد من النماذج القصصية التي تحمل داخلها مجموعة من المضامين الاجتماعية والوطنية التي تنمي الفكر وتحث على البحث والاطلاع.

جدير بالذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب استهدف خلال عام 2020 أكثر من 100 زيارة في عدد من الحدائق العامة في مدينة الرياض، واستهدف جميع الفئات العمرية، وذلك للتشجيع على القراءة بالإضافة إلى إقامة دورة قرائية للفئة المستهدفة من عمر 9- 15 من أجل تنمية أفكارها وزيادة نسبة تلقي المعارف والثقافات.مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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