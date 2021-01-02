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هولندا تعلن تخصيص 30 ألف جرعة من لقاح كورونا للعاملين بالطوارئ الطبية

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هولندا تعلن تخصيص 30 ألف جرعة من لقاح كورونا للعاملين بالطوارئ الطبية هولندا تعلن تخصيص 30 ألف جرعة من لقاح كورونا للعاملين بالطوارئ الطبية

مصراوي Masrawy

03:32 م السبت 02 يناير 2021

لندن- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم السبت، أنها ستبدأ في أقرب وقت تطعيم 30 ألفا من العاملين في الطوارئ الطبية، بعد تلقي الهولندية انتقادات لإهمال العاملين بالطوارئ عندما أطلقوا حملة التحصينات ضد المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني - أن "الوضع المقلق الذي يواجهه قطاع الطوارئ الطبية سببه جزئيا الإجازات المرضية التي يأخذها العمال بقطاع الصحة بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الهولندية كانت قد أعلنت يوم 8 يناير الجاري موعدا لبدء حملة التطعيم ضد كوفيد-19، وبذلك تكون آخر دولة أوروبية تبدأ التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفعات الأولى من التطعيم كان من المقرر أن تُخصص للعاملين بالصحة في أماكن مثل دور رعاية كبار السن، ولكن ليس عمال الطوارئ الصحية.

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