بينها 6 آلاف مقهى.. التنمية المحلية: إغلاق 15 ألف منشأة في شهر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق حوالي 15 ألفا و671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.

وأكد "شعراوي"، حسب بيان، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 15 ألفا و671 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبني سويف والفيوم واسيوط والسويس وقنا، وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلاً تجاريا في 12 محافظة بالقاهرة والجيزة و القليوبية والإسكندرية وبني سويف والشرقية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية ومطروح.

وأوضح شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوازرة أشار الى أن القرارات تضمنت غلق 6244 مقهى بـ 14 محافظة وكانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي الأكثر عددا لإغلاق المقاهي.

وقال الوزير أن التقرير أشار أيضاً إلي غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة و 751 بالإسكندرية، كما تم غلق 302 مطعما منهم 117 مطعما بالإسكندرية و125 مطعما بالغربية إضافة إلى غلق 74سوقا تجاريا بالغربية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وأسيوط.

وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس في اجتماعها الأسبوع الماضي، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من غدا الأحد الموافق 3 يناير.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.​