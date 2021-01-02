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قبل فرض غرامة غدا على المخالفين.. قرار حكومي جديد بشأن مواجهة كورونا

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قبل فرض غرامة غدا على المخالفين.. قرار حكومي جديد بشأن مواجهة كورونا قبل فرض غرامة غدا على المخالفين.. قرار حكومي جديد بشأن مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

03:35 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن موافقة المستشار وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة المستجد.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي ستبدأ غداً الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

بيان الوزارة، جاء في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

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