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"الزراعة" تكشف عن خطة تقليل الفجوة الغذائية.. وأسباب انخفاض استيراد اللحوم

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"الزراعة" تكشف عن خطة تقليل الفجوة الغذائية.. وأسباب انخفاض استيراد اللحوم "الزراعة" تكشف عن خطة تقليل الفجوة الغذائية.. وأسباب انخفاض استيراد اللحوم

مصراوي Masrawy

03:34 م السبت 02 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة لديها خطة طموحة في ما يخص عملية تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج المحلي للحوم والاستيراد من الخارج، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية من عملية الاستيراد.

وأضاف الصياد، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الإنتاج المحلي في تزايد؛ حيث ارتفع في العام الماضي بنسبة 57% مقارنة بعام 2019 الذي كان إنتاجنا المحلي فيه يبلغ 52%.

وأضاف نائب وزير الزراعة أن إنتاجنا المحلي كان 470 ألف طن، بينما ارتفع حاليًّا إلى 520 ألف طن لحوم حمراء، لافتًا إلى أن الزيادة تمثلت في 50 ألف طن في العام عن العام الماضي.

وتابع الصياد بأنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الإنتاج إلى 60% في عام 2021 من حجم احتياج الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن سبب الزيادة هو برنامج التحسين الوراثي، وتطوير مراكز التلقيح الصناعي بسلالات جديدة، بالإضافة إلى المشروع القومي للبتلو.

ونوه نائب وزير الزراعة بأن الوزارة لم تستورد كميات الرؤس المفترض أن تستوردها من الخارج؛ حيث تم استيراد 206 آلاف رأس ماشية فقط، بينما كان من المفترض استيراد 520 ألف رأس؛ مما يدعم الزيادة الإنتاجية المحلية ويعزز تسعيرها.

وأشار الصياد إلى أن الاستهلاك المحلي للحوم بلغ 900 ألف طن، مضيفًا أن لديها عجز في اللحوم الحمراء؛ مما يعد أحد التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بدعم المربيين على حساب الاستيراد من الخارج.

جدير بالذكر أن مصر تحتاج سنويًّا لتوفير ما يقرب من مليون طن لحوم، بينما الإنتاج المحلي 500 ألف فقط؛حيث تعد مصر من الدول التي لا تمتلك مراعي طبيعية.

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