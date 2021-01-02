توجيه وتحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الأيام القادمة بداية من الأحد 3 يناير حتى الجمعة 8 يناير 2021، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الأحد 3 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 4 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 5 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 6 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 7 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 8 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت الأرصاد باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.