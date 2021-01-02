لمدة 30 يومًا.. تجديد حبس 3 متهمين في قضية "الفيرمونت"

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين بقضية الفيرمونت، 30 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت في عام 2014.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.