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حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة"

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السيسي حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة" حريص على تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يشيد بمبادرة "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

03:17 م السبت 02 يناير 2021

مصراوي

أشاد النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح ، المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة؛ لتستهدف 50 مركزًا على مستوى الجمهورية بعدد 1500 قرية.

وأضاف سوس، في بيان له اليوم السبت، أن الرئيس حريص على الارتقاء وتحسين الخدمات للمواطنين؛ خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ودعم الفئات المستحقة.

وأكد النائب أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعًا قوميًّا وإنجازًا كبيرًا، لا يقل أهمية عن المشروعات الكبرى العملاقة التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتستهدف عدة مستويات؛ من بينها تنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا، ورفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كل الجوانب لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل؛ لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

وأوضح سوس أن المبادرة ستعمل على تطوير البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتحسين مياه الشرب، بجانب بناء وتطوير الوحدات الطبية والبيطرية، والمستشفيات العامة، والمدارس، وعمل بعض المشروعات الخدمية التي ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.

وأشار النائب إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذه المبادرة؛ مثل "كابلات الكهرباء، ومحطات المياه، والصرف الصحي" وغيرها، وأن يتم الاعتماد على منظومة الشراء المركزي، يعد تشجيعًا ودعمًا للصناعة الوطنية، متابعًا: "الرئيس منذ توليه الحكم أطلق عدة مبادرات أسهمت في إعادة بناء الإنسان واستعادة كل حقوقه؛ من بينها مبادرة القضاء على العشوائيات ومبادرة علاج فيروس سي، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلًا عن جهود الدولة في معالجة المصريين والحد من انتشار ".

وذكر النائب أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شملت 400 قرية تم تطويرها خلال العام الماضي في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى خلال ٣ سنوات وعلى عدة محاور، وأن المرحلة الثانية ستشمل 50 مركزًا تضم 1500 قرية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، وأن أكثر من 50% من هذه المراكز في محافظات الصعيد؛ منها 7 مراكز في سوهاج، من بينها 22 قرية بمركز المراغة "الذي أمثّله تحت قبة البرلمان".

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