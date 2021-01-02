التحفظ على317 ألف علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر بحدائق القبة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تحفظت مباحث التموين بالقاهرة، 317 ألف و989 علبة دواء وأقراص طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بحدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع، 267٫798 قرص دوائي لعقاقير مختلفة، جميعهاً مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.