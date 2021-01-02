أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام

Print
بعد فيديو نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام بعد نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام

مصراوي Masrawy

12:36 م السبت 02 يناير 2021

الغربية- مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، وفاة حالتين "رجل وسيدة"، مصابين بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى زفتى العام، نتيجة تدهور حالتهم الصحية.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة لفحص مستشفى زفتى العام والوقوف على الوضع الصحي به.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن غرف العناية المركزة بالمستشفى بها 13 حالة من مصابي كورونا، 6 منها على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف حميدة، أن المستشفى به ١٣ أسطوانة أوكسجين من الحجم الكبير "احتياطي" للشبكة الموجودة بالمستشفى حال تأخر سيارة ضخ الأوكسجين، وأن الأوكسجين بمستشفى زفتى العام جديدة وحالتها فوق الممتازة.. على حد قوله.

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي، تداولوا التقطته ابنة إحدى المريضات من داخل مستشفى زفتى، اتهمت فيه الإدارة بالإهمال، وإغلاق محبس الأكسجين عن المرضى ما أدى إلى حدوث حالات وفاة.. بحسب ما جاء في الفيديو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

"بعد أعمال الشغب".. ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم (فيديو)

"بعد أعمال الشغب".. ترامب لأنصاره: عودوا إلى منازلكم (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية