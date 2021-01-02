أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - هاتفياً/ أسامة فيصل ”لاعب نادي الزمالك“:ربنا يكرمني وأقدر أعمل حاجة وأساعد الفريق

  • DMC
  • 111
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة

8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة

8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأربعاء 6/1/2021 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - مع "آية جمال الدين وأسماء يوسف" | الأربعاء 6/1/2021 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 6-1-2021

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 6-1-2021

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 6-1-2021

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 6-1-2021

شبكة عيون الإخبارية