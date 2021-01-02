تلطيخ منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي بدم مزيف وإلقاء رأس خنزير

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت الصحيفة الإلكترونية TMZ، إنه تم تلطيخ منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدم مزيف، وإلقاء رأس خنزير تحت الباب.

وذكرت الصحيفة، أن ذلك ترافق برسم رسومات غراتي على جدران المنزل.

وأشارت إلى أن المخربين هاجموا المنزل ليلة رأس السنة. وكتبوا على باب مرآبها عدة عبارات من بينها: "2000 دولار (تم شطبها)"، و "يجب إلغاء عقد الإيجار"، و "نريد كل شيء".

وتم سكب بعض الدم المزيف تحت الباب ووضع رأس خنزير عنده. التقطت الشرطة صورة لمكان الجريمة، لكن لم يتم بعد، الإبلاغ عن اعتقالات.

في 29 ديسمبر، وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدة المالية لمرة واحدة لجميع الأمريكيين. ويبلغ حجم الدفعة المالية، 2000 دولار. في السابق، كان المبلغ 600 دولار. في الوقت نفسه، سيتم تخصيص 600 دولار إضافية لكل طفل بدلا من 300 دولار كما في السابق.