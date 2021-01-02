أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الصيني: هناك فرصة لفتح نافذة جديدة من الأمل بين بكين وواشنطن

Print
وزير الخارجية الصيني: هناك فرصة لفتح نافذة جديدة من الأمل بين بكين وواشنطن وزير الخارجية الصيني: هناك فرصة لفتح نافذة جديدة من الأمل بين بكين وواشنطن

مصراوي Masrawy

11:02 ص السبت 02 يناير 2021

وكالات:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، إن علاقة الصين بالولايات المتحدة وصلت إلى "مفترق طرق جديد" ويمكن أن تعود إلى المسار الصحيح بعد فترة "صعوبة غير مسبوقة"، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وأضاف وانغ، في مقابلة مشتركة مع وكالة أنباء "شينخوا" وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية، إن السياسات الأمريكية الأخيرة تجاه الصين أضرت بمصالح البلدين وجلبت مخاطر جسيمة للعالم.

لكنه قال إن هناك فرصة الآن للجانبين "لفتح نافذة جديدة من الأمل" وبدء جولة جديدة من الحوار.

وفي أحدث تحرك لها، أدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية في القائمة السوداء قالت إنها لها علاقات بالجيش.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين بعد أربع سنوات من التوترات المتصاعدة في ظل إدارة دونالد .

وفي الشهر الماضي، قال وانغ إنه يأمل أن يسمح انتخاب بايدن للسياسة الأمريكية تجاه الصين "بالعودة إلى الموضوعية والعقلانية".

ومع ذلك، استمر الرئيس بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، في انتقاد الصين بسبب "انتهاكاتها" في التجارة وغيرها من القضايا.

ولم يذكر وانغ ترامب أو بايدن بالاسم، لكنه حث الولايات المتحدة على "احترام النظام الاجتماعي ومسار التنمية" الذي اختارته الصين، مضيفا أنه إذا "تعلمت واشنطن الدروس"، يمكن حل النزاعات بين الجانبين.

وقال "نحن نعلم أن بعض الناس في الولايات المتحدة متخوفون من التنمية السريعة للصين، ولكن القيادة الأكثر استدامة هي المضي قدما، بدلا من عرقلة تنمية الدول الأخرى".

واتهم السياسيون في الولايات المتحدة الصين بالتستر على تفشي COVID-19 خلال مراحله المبكرة، وتأخير استجابتها والسماح للمرض بالانتشار بشكل أكبر وأسرع.

لكن وانغ قال إن الصين بذلت قصارى جهدها لمكافحة انتشار الفيروس، و "دق ناقوس الخطر" لبقية العالم.

وقال: "لقد تسابقنا مع الزمن، وكنا أول من أبلغ العالم بالوباء". "المزيد والمزيد من الدراسات تظهر أن الوباء على الأرجح ظهر في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة

العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة

بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم

ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي

ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي

‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

‏"تويتر" يفرض قيودًا على تغريدة لترامب بسبب "خطر العنف" (صور)

شبكة عيون الإخبارية