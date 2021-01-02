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المرصد السوري: إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال العام الماضي

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المرصد السوري: إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال العام الماضي المرصد السوري: إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال العام الماضي

مصراوي Masrawy

10:55 ص السبت 02 يناير 2021

دمشق / لندن- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بأن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية نحو 40 مرة خلال العام الماضي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقرير أصدر اليوم، إن الاستهداف الإسرائيلي تسبب بمقتل نحو 215 من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وقوات النظام السوري.

ووفق المرصد، أسفر الاستهداف عن إصابة وتدمير نحو 135 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات ومقرات ومراكز وسيارات.

وأشار المرصد إلى أن شهري مايو ويونيو الماضيين شهدا تكثيفا للضربات الإسرائيلية والتي استباحت الأراضي السورية خلالهما 12 مرة مناصفة.

ويقول المرصد إن "الغارات الإسرائيلية تأتي تحت ذريعة التهديد الاستراتيجي لإسرائيل الذي يمثله الوجود الإيراني في سورية، إلى جانب توافق التوجه الإسرائيلي والروسي والأمريكي فيما يخص إقصاء إيران عن المنطقة".

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