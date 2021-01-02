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وزيرة التجارة تصدر قرارًا بتعيين محمود ممتاز رئيسًا لجهاز حماية المنافسة

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وزيرة التجارة تصدر قرارًا بتعيين محمود ممتاز رئيسًا لجهاز حماية المنافسة وزيرة التجارة تصدر قرارًا بتعيين محمود ممتاز رئيسًا لجهاز حماية المنافسة

مصراوي Masrawy

11:07 ص السبت 02 يناير 2021

القاهرة-مصراوي:

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بتعيين د. محمود ممتاز رئيساً لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أصدرت نيفين الجامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتعيين الدكتور، محمود ممتاز حنفي، رئيسًا لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بداية من الشهر الجاري.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت أن قرار تعيين ممتاز جاء استكمالاً للمدة الباقية لمجلس الإدارة الحالي الصادر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بهدف الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة المقبلة من خلال إسناد مهام الجهاز لقيادة شابة لها باعٌ طويل في هذا المجال حيث تقلد عدة مناصب في البنك الدولي.

وبحسب الويزرة فإن ممتاز عمل كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا وعدد من الجامعات المصرية، كما سبق له العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور الجهاز في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وإرساء قواعد تحكم البيئة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الجهاز سيواصل في ظل قيادته الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

يذكر أن ممتاز يتمتع بمؤهلات علمية رفيعة المستوى فهو حاصل على الدكتوراه في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا وليسانس حقوق وماجستير في الإدارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة.

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