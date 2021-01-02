"الصحة" تؤكّد: لقاح كورونا آمن لمرضى القلب

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أكّدت أنهم من الفئات الذين أُعطيت لهم الأولوية لأخذه

أكّدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا التي تم التصريح لها آمنة، حتى الآن، للأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبيّنت الوزارة، عبر "إنفوجرافيك" نشرته ضمن حملتها "عش بصحة"، هم من بين الفئات الذين أُعطيت لهم الأولوية لأخذ اللقاح.

وكانت قد حدَّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا.. والفئة المستهدفة في المرحلة الأولى ستكون المواطنين والمقيمين ممّن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عُرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومَن لديهم نقص في المناعة، مثل زراعة الأعضاء، أو مَن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك مَن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، مَن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).