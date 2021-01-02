وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الكبير وحيد حامد: خلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي غيبه الموت فجر اليوم السبت 2 يناير عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت عبدالدايم: إن الراحل كان خير سند للمبدعين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن كما أنه الأستاذ والأب والمعلم.

وأضافت: نجح حامد فب إبداع أعمال خالدة عبرت عن أحلام المجتمع وملامسة طموحات جيل كامل وخلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها مؤخرًا، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره .

يشار إلى أن وحيد حامد أحد أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، بدأ كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، ولكن بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع النجم عادل إمام، وحقق نجاحاً كبيراً ليكوّنا بعد ذلك شراكة سينمائية طويلة الأمد كما كتب الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي شكلت جزء هام من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.​