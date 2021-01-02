لمواجهة كورونا.. توسعات جديدة في مستشفى الحامول بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهد مستشفى الحامول المركزي في كفر الشيخ، اليوم السبت، توسعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والإقبال الزائد من قبل المشتبه في إصابتهم للفحص.

وأكد الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، في تصريحات صحفية، أنه جرى عمل توسع في الطابق الثاني بالمستشفى بقسم العزل الصحي بقوة 21 سريرًا، وعناية مركزة جاهزة بنفس الطابق الثاني، بعدما كان عدد الأسرة 7 فقط.

ولفت مدير مستشفى الحامول المركزي، إن هناك 20 حالة، و5 حالات في العناية المركزة، يتلقون العلاج في الحجر الصحي بالمستشفى حاليًا، بجانب عدة حالات بالعزل المنزلي.

وقال إن المستشفى يوجد به أوكسجين مركزي، بتكاليف مالية تقدر 150 ألف جنيه، فيما يجرى الآن استخدام مولدين للأوكسجين لمواجهة مشكلة نقص الأسطوانات، وجاري الآن الدعم بمولدات أخرى للأوكسجين عن طريق التبرعات من خلال المشاركة المجتمعية.