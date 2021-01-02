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الخليج الإماراتية: إعلان تركيا مواصلة أنشطتها في ليبيا تحديا لأية تسوية سياسية

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الخليج الإماراتية: إعلان تركيا مواصلة أنشطتها في ليبيا تحديا لأية تسوية سياسية الخليج الإماراتية: إعلان تركيا مواصلة أنشطتها في ليبيا تحديا لأية تسوية سياسية

مصراوي Masrawy

10:52 ص السبت 02 يناير 2021

أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أن إعلان تركيا مواصلة أنشطتها في ليبيا يشكل تحديا صريحاً لأية تسوية سياسية، بل وإحباط لأي جهد لوضع آلية لمخرجات الحل المقترح بتشكيل السلطة التنفيذية، واختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وإجراء انتخابات عامة أواخر العام الحالي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "إصرار تركي على التخريب" - أن تركيا تأخذ ليبيا وسوريا والعراق بمثابة رهائن لديها لتحقيق أحلام عثمانية توسعية، واستخدام هذه الدول ورقة مساومة في الصراع القائم بالمنطقة بين دول إقليمية ودولية، عندما يحين موعد الحل وتقسيم المغانم، وسيكون الوطن العربي هو الضحية.

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