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وفاة الكاتب المصري وحيد حامد عن عمر ناهز 76 عامًا

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وفاة الكاتب المصري وحيد حامد عن عمر ناهز 76 عامًا وفاة الكاتب المصري وحيد حامد عن عمر ناهز 76 عامًا
كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب

وفاة الكاتب المصري وحيد حامد عن عمر ناهز 76 عامًا

توفي فجر اليوم الكاتب المصري والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر أزمة صحية.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض، الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

ونقلت مواقع مصرية أن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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