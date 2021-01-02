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تجنباً لغضب الصين.. "أبل" تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها

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تجنباً لغضب الصين.. "أبل" تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها تجنباً لغضب الصين.. "أبل" تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها
بالتزامن مع حلول العام الجديد.. حذفت العام المنصرم نحو 94 ألفاً

تجنباً لغضب الصين..

حذفت شركة "أبل" الأميركية عشرات آلاف التطبيقات من متجرها الصيني بالتزامن مع حلول العام الجديد، حسبما كشف موقع "أبل إنسايدر".

وأوضح المصدر أن العدد الإجمالي للتطبيقات المحذوفة وصل إلى نحو 46 ألفاً، معظمها من الألعاب.

وتتضمن التطبيقات التي تم حذفها، بعض الألعاب الشهيرة، مثل: Assassin’s Creed Identity وكرة السلة NBA 2K20.

ورجّح الموقع أن قرارات الحذف قد تكون صدرت بناءً على طلب من السلطات الرسمية في الصين.

ووفق "سكاي نيوز" كانت الصين قد أقرّت قانونا قبل سنوات يفرض على كل لعبة للهواتف الذكية الحصول على ترخيص رسمي قبل السماح بطرحها على متاجر التطبيقات.

كما تفرض القوانين الصينية حظراً على الشركات الأجنبية ببيع ألعابها مباشرة للمستخدمين، بل يجب عليها التعاون مع شركة محلية.

وبحسب الأرقام المتداولة، فإن "أبل" حذفت العام المنصرم نحو 94 ألف تطبيق من متجرها الرسمي الخاص بالصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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