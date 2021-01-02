مساء اليوم.. قطع المياه عن القطاع الشرقي بالشروق عدة ساعات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن قطع المياه عن القطاع الشرقي، ويضم الأحياء(١ - ٢ - ٣ - شرق المناطق من ١ : ٩ عمارات العائلي - منطقة النوادي اجتماعي - إسكان الشباب "الاجتماعي القومي" - التعاونيات - التعاوني - عباد الرحمن - آمون - الجيزة - سبرنجر)، وذلك بدءا من الساعة الـ ١٠ مساء اليوم السبت ٢ / ١ / ٢٠٢١، وحتى الساعة الـ ٤ صباح غد الأحد ٣ / ١ /٢٠٢١.

يأتي ذلك نظراً لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة ٢، لإتاحة الأراضي للمستثمرين، وفي إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضي وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.

وأهاب رئيس الجهاز، بقاطني المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع الخط الساخن لتلقي شكاوى المياه والصرف على الرقم ١٥١٠٠.​