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يدعو أنصاره للاحتجاج الأربعاء المقبل بالتزامن مع إقرار نتائج الانتخابات

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ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج الأربعاء المقبل بالتزامن مع إقرار نتائج الانتخابات يدعو أنصاره للاحتجاج الأربعاء المقبل بالتزامن مع إقرار نتائج الانتخابات

مصراوي Masrawy

08:37 ص السبت 02 يناير 2021

واشنطن- (أ ش أ):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ، أن التجمع الاحتجاجي - الذي دعا إليه أنصاره - سيكون في مدينة نيويورك يوم الأربعاء المقبل، وذلك ردا على جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترامب تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما نقلت قناة (الحرة) - أن التجمع الاحتجاجي سيكون في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأربعاء المقبل".
وكانت التقارير الإخبارية قد أفادت بأن مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال عملية إقرارها داخل الكونجرس في 6 يناير الجاري".

ومن المقرر أن يتم يوم 6 من الشهر الجاري، وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونجرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين.. ووفقا للقواعد الحالية يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.​

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