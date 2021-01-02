أخبار عاجلة

بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي -
بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم -
نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس -
إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع الأول في 2021

Print

مصراوي Masrawy

08:00 ص السبت 02 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 2 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير 2021 أول أسبوع في العام الجديد 2021.

السبت 2 يناير:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 3 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

الاثنين 4 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحًا.

الثلاثاء 5 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحًا.

الأربعاء 6 يناير:
شبورة مائية كثيفة صباحية.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

اقرأ أيضًا..

- شبورة كثيفة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت​

134591051_3935190529848946_6306384277944728095_n

6a0413984c.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية