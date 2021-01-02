أخبار عاجلة

بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي -
بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم -
نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس -
إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السلطات الأمريكية توقف البحث عن زورق مفقود على متنه 20 شخصًا

Print
السلطات الأمريكية توقف البحث عن زورق مفقود على متنه 20 شخصًا السلطات الأمريكية توقف البحث عن زورق مفقود على متنه 20 شخصًا

مصراوي Masrawy

07:11 ص السبت 02 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):
أوقف رجال الإنقاذ بحثهم عن زورق على متنه نحو 20 راكبا، كان قد فُقد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر خفر السواحل الأمريكي يوم الجمعة إن الزورق الذي يبلغ طوله تسعة أمتار انطلق يوم الاثنين من جزيرة بيميني في جزر الباهاما ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وكان من المقرر أن يصل بعد أيام إلى ميناء ليك وورث في فلوريدا، لكنه لم يظهر مطلقا.

وتردد أن رجال الإنقاذ قاموا بالبحث في منطقة بحرية مساحتها 44 ألف كيلومتر مربع باستخدام السفن والطائرات ، لكنهم توقفوا عن البحث حاليا بعد 84 ساعة.

وذكر خفر السواحل في بيان: "تعاطفنا وصلواتنا مع أسر المفقودين".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية