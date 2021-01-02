فنزويلا تعتزم فرض إغلاق صارم لمدة أسبوع لإبطاء تفشي كورونا

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مصراوي Masrawy

كاراكاس- (د ب أ):

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريحيز ، يوم الجمعة ، إن فنزويلا ستطبق إغلاقا صارما لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الاثنين لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وسيتبع الأيام السبعة أسبوع من الإجراءات الأكثر مرونة.

وقالت رودريجيز عبر تويتر: "قرر الرئيس نيكولاس مادورو ، بعد فحص حالة التطور الوبائي لكوفيد 19 خلال شهر ديسمبر، استئناف خطة 7 + 7 مع بدء إجراءات إغلاق صارمة يوم الاثنين 4 يناير في منتصف الليل حتى يوم الأحد العاشر (من الشهر نفسه)".

وأعلن مادورو يوم الثلاثاء الماضي أن فنزويلا توصلت إلى اتفاق بشأن توفير 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وهو لقاح قوبل بالتشكيك، لكنه يستخدم أيضا في دول مثل بيلاروس والأرجنتين.

وحذر مادورو في اليوم التالي المواطنين من التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وفقا للإحصاءات الرسمية، أثبتت الاختبارات إصابة 113 ألفا و562 شخصا بفيروس كورونا في فنزويلا، بينما توفي 1028 شخصا.​