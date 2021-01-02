​رئيس "قصور الثقافة" يحيل مدير فرع ثقافة المنيا للتحقيق

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مصراوي Masrawy

أكد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إحالة مدير فرع ثقافة المنيا، ومديرة قصر بني مزار، للتحقيق في الهيئة بعد تقديمهما بلاغات متبادلة في قسم شرطة بني مزار.

وقال عواض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "المشكلة بين الطرفين مشكلة إدارية داخلية، ولم يكن الأمر يستدعي أن يخرج إلى أقسام الشرطة، ولكن يبدو أن هناك أمورًا شخصية بينهما دفعتهما لتصعيد الأمور بهذا الشكل، ما يعد تخطيًا للهيئة".

وأضاف عواض: "حاول رئيس إقليم وسط الصعيد الصلح بين الطرفين إلا أنهما لم يرضخا لمحاولاته في إنهاء القضية، ولذا تقدم لي بطلب إحالة الطرفين للتحقيق الداخلي وبالفعل سنتخذ إجراءات قاسية ضدهما، وسيتم إجراء تحقيق موسع حول الواقعة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ووقع خلاف حاد، بين مدير فرع ثقافة المنيا ومديرة قصر ثقافة بني مزار بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إثر اعتراض الأخيرة على عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا، حيث أصر مدير الفرع على إقامة نشاط مسرحي بالقصر بينما رفضت المديرة، ما دفعهما لتقديم بلاغات في قسم شرطة بني مزار، ثم أحيلا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.