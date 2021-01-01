بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك، اليوم الجمعة، بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بانقلاب توك توك واصطدامه بأشخاص بمدخل قرية بني زايد بمركز ناصر.

وأسفر الحادث عن إصابة فادي سلمان جابر 27 عامًا مهندس، و سالم عواد سالم 40 عامًا، و محمد داود سلمان 66 عامًا، هند محمد حسن 23 عامًا، وداود محمد سلمان 27 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.