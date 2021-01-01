أخبار عاجلة

نائب رئيس وزراء عمان: مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة -
"هدف": طوّرنا الموقع  الإلكتروني لتحسين تجربة ورحلة العميل -
قمة العلا.. أمير الكويت: العلاقات مع المملكة أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ -
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون -
"توكلنا" يتوسع في خدماته ويضيف استعراض جميع تصاريح "اعتمرنا" -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون" -
الجمهورية لورين بوبرت تتعهد بحمل السلاح في الكونجرس -
بالصور.. جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل -
"تضامن الإسكندرية" تبحث طلبات 40 أسرة بديلة لكفالة الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لتخطي فيتو المعارض لـ"موازنة الدفاع"

Print
الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لتخطي فيتو ترامب المعارض لـ"موازنة الدفاع" الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية لتخطي فيتو المعارض لـ"موازنة الدفاع"

مصراوي Masrawy

09:25 م الجمعة 01 يناير 2021

وكالات:

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لتخطي فيتو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، المعارض لموازنة وزارة الدفاع، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الفيتو لتعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونجرس بغالبية ساحقة، صوت مجلس النواب في الولايات المتحدة الإثنين الماضي، لصالح رفض الفيتو ممهدا الطريق أمام مجلس الشيوخ لإبطال أول فيتو رئاسي خلال عهدة ترامب.

ونال اقتراح إبطال فيتو ترامب ضد ميزانية الدفاع 322 صوتا مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب الجمهوري للتصويت إلى جانب زملائهم الديمقراطيين الذين يهيمنون على المجلس.

وكان الكونجرس أقر هذا الشهر ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتتضمن زيادة رواتب الجنود، بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و84 صوتا مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

ضياء رشوان: مصر تقود جهدًا عربيًا لمواجهة التدخلات الخارجية

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية