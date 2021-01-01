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‏تقارير: إيران تخطط للهجوم على قوات أمريكية بالمنطقة

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‏تقارير: إيران تخطط للهجوم على قوات أمريكية بالمنطقة ‏تقارير: إيران تخطط للهجوم على قوات أمريكية بالمنطقة

مصراوي Masrawy

05:48 م الجمعة 01 يناير 2021

وكالات:

أفادت "إن بي سي نيوز"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إيران تخطط للهجوم على قوات أمريكية بالمنطقة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أن واشنطن ترى مؤشرات لهجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط.

ووجّه الحرس الثوري الإيراني رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة، في الذكرى الأولى للضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس قاسم سليماني في العراق.

وقال إسماعيل قاآني، خليفة سليماني في منصبه، اليوم الجمعة، إن مقتل العسكري الأبرز في إيران في هجوم أمريكي "لن يثني طهران عن المقاومة"، في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب ذكرى الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

واغتالت الولايات المتحدة القائد السابق لفيلق القدس في الثالث من يناير 2020 قرب مطار بغداد، وكانت واشنطن اتهمته قبلها بأنه العقل المدبر لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران على قوات أمريكية بالمنطقة.

وبعد أيام من الضربة الأمريكية بطائرة مسيرة، ردت إيران بهجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية كانت تتمركز فيها قوات أمريكية، وأسقطت القوات الإيرانية التي كانت في حالة تأهب قصوى، طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ عقب إقلاعها من طهران.

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مصراوي Masrawy

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