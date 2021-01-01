تبوك.. "الوفاء الافتراضي" يحمل تهنئة للقيادة بختام الفصل الدراسي الأول

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ملتقى ضيفة شرفه "غادة بنت فهد" وبحضور المدير العام ولفيف من القيادات

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بحضور ضيفة الشرف الأميرة غادة بنت فهد بن ناصر آل سعود، وحضور المدير العام للتعليم إبراهيم بن حسين العُمري، ملتقى الوفاء الافتراضي الذي نفذته إدارتا الإشراف التربوي بنين والنشاط الطلابي بنين.

وأعربت الأميرة في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى ورفعت فيه عبارات الشكر والامتنان والتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى المجتمع التعليمي؛ بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول ونجاح عملية التعليم عن بعد، مقدمة الشكر لتعليم تبوك على الاستضافة.

من جهته بارك المدير العام للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس وطواقمها الإدارية ولأولياء الأمور وللطلاب والطالبات؛ نجاح الفصل الدراسي الأول، مقدماً شكره وتقديره للجميع، مؤكداً أن جهود الجميع وتكاتفهم أثمرت نجاح عملية التعليم عن بعد التي فرضتها الجائحة وقررتها حكومة المملكة الرشيدة حفاظاً على سلامة مواطنيها.

يُذكر أن المتحدثين في الملتقى هم: "المساعد للتعليمية بنين ماجد القعير، والمساعد للمدرسية الدكتور سلطان العنزي، والمساعد للخدمات المساندة إبراهيم الجماز، والمساعدة للتعليمية بنات عناية القبلي، والمشرفة التربوية حنان العمراني، والمشرف التربوي مطلق الحمدي، والقائد التربوي متعب البلوي، والقائدة التربوية فاطمة المسعودي، والمعلمة يسر الكلابي، والمعلم مطر السهيمي، والإداري سليمان العطوي، والمساعد الإداري مريم العطوي، والطالب مالك الجبل، والطالبة شهد الجهني".