صور.. كورونا يغير مظاهر الاحتفالات في منتجعات جنوب سيناء السياحية

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جنوب سيناء - رضا السيد:

اختلفت مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية لأول مرة بمدينة شرم الشيخ، وكافة منتجعات جنوب سيناء السياحية، تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقت كافة المنتجعات السياحية في إطلاق الأنوار، وتفعيل كافة مظاهر الاحتفالات، فيما عدا إقامة الحفلات الجماعية والغنائية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وحرص السياح على الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية وسط أجواء الأنوار التي أطلقت بكافة القطاعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، وخلت الشوارع والساحات والميادين الرئيسية بالمدينة من أي مظاهر احتفال على غير العادة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري متابعة كافة المنتجعات السياحية، للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وإقامة حفلات العشاء بالأماكن المفتوحة مع الالتزام بالأعداد المحددة، وإنهاء كافة الفعاليات قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد لجان من قبل مديرية الصحة تتابع بشكل دوري الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفنادق، بالتنسيق مع وزارات السياحة والصحة، ويجري سحب شهادة مزاولة العمل من المنتجعات التي لم تطبق الإجراءات الاحترازية طبقًا للاشتراطات والضوابط المتفق عليها.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع تواجد المواطنين في الساحات والميادين والشواطئ العامة، والمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التكدس.

على جانب آخر أصدرت غرفة المنشآت السياحية كتاب دوري رقم 69 لسنة 2020، بشأن احتفالات ليلة رأس السنة، يسمح بإقامة عشاء فقط مع موسيقى خفيفة، بدون أي فقرات تعبر عن مظاهر الاحتفالات الذي حذر مجلس الوزراء من إقامتها نظرًا لتفشي فيروس كورونا، والتزام كافة المنتجعات السياحية بنسبة الـ50%.