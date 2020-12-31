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للمشاهدة فقط.. "زينة الكريسماس أشجار عيد الميلاد أمام المحال في الفيوم

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للمشاهدة فقط.. "زينة الكريسماس أشجار عيد الميلاد أمام المحال في الفيوم للمشاهدة فقط.. "زينة الكريسماس أشجار عيد الميلاد أمام المحال في الفيوم

مصراوي Masrawy

09:47 م الخميس 31 ديسمبر 2020

الفيوم – حسين فتحى:

قبل ساعات من بدء عام ميلادى جديد يحرص الكثير من مواطني محافظة الفيوم، خاصة المدينة الأم، عاصمة المحافظة، على اقتناء زينة بابا نويل ذات اللون الأحمر، بالأضافة إلى حرص الأطفال، والمتزوجين حديثا على شراء هدايا الكريسماس لزوجاتهم احتفالا بالكريسماس وبداية أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

هذا العام اختلف نظام الاحتفال بالكريسماس، إلا من حرص الأطفال على شراء الهدايا الرخيصة الثمن مثل دمى بابا نويل صغير الحجم, فضلا عن ساعات الأطفال الحمراء التى جرى تصميمها على هيئة بابا نويل، وقباعات مزينة بالنجوم، فى حين يختلف الوضع فى الريف حيث يفضلون الاحتفال بالكريسماس أمام شاشات التليفزيون, وشي البطاطا، وتناول الدجاج المحمر بعيدا عن صخب الاحتفالات بمدينة الفيوم.

شعبان جاد الرب أحد أبناء مدينة سنورس, رد ساخرًا " نقطع طماطم حمراء ونضع بمنتصفها أعواد جرجير، وهو يمثل اللونين الأحمر والأخضر، هكذا احتفل بصحبة أسرتي وزوجتي.

وقالت ماريان حنا، مدرسة، أنها أشترت بعض الأشياء البسيطة لأولادها الصغار، بينها شجرة رمزية "طاقية بابا نويل التى تتزين بنجوم تضيئ، وساعة بابا نويل الصغيرة وهى أنواع رمزية رخيصة الثمن ولا تشكل أعباء على رب الأسرة، خاصة أننا مقبلين على عيد ميلاد السيد المسيح، والذى يحتاج إلى نفقات إضافية.

وأوضح مينا محسن"صاحب متجر لبيع لعب الأطفال وهدايا الأعياد، أن الأقبال ضعيف على شراء هدايا الكريسماس هذا العام بسبب وباء كورونا، حيث يمتنع كثير من المواطنين، عن شراء هدايا الكريسماس معتقدين أنها مصابة بالوباء لكونها مستوردة من الصين.

مضيفا أن الهدايا الموجودة بالمتجر الخاصة به جرى إحضارها قبل انتشار "كورونا" ومع ذلك فإن الإقبال على شراء هدايا الكريسماس محدود للغاية، ويقتصر البيع على نماذج بابا نويل صغيرة الحجم والتى تتراوح أسعارها ما بين 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا.

وقال إن شجرة عيد الميلاد ملابس بابا نويل للأطفال تبدأ من 90 جنيها وحتى 500 جنيه. وأن بدلة الكريسماس للكبار تبدأ من 120 جنيها، وفروع الزينة تتراوح بين 5 إلى 15 جنيها حسب طول وكثافة الفرع، ودمى بابا نويل الصغيرة يبدأ سعره من 7 جنيهات وتصل إلى 150 جنيهًا حسب الشكل والنوع، وألمح أن كثير من المواطنين يفضلون الفرجة والمشاهدة فقط.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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