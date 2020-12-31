مصرع فتاة سقطت من "السابع" وخطيبها ينتحر حزنًا عليها في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع بالعقار سكنها بمنطقة جنوب المتراس غرب الإسكندرية، أثناء نشر الغسيل، فيما قفز خطيبها خلفها حزنًا عليها، ليلحق بها.

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى عقار بمنطقة مساكن جنوب المتراس.

وتبين من الفحص سقوط "شيماء.م.م" 17 عامًا، من شرفة الشقة سكنها ببلوك رقم 26 بمساكن جنوب المتراس، أثناء نشر الغسيل، ما أدى إلى إصابتها بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم، ووفاتها على الفور.

جرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت لاحق، تلقى قسم الشرطة بلاغًا آخر بانتحار خطيب الفتاة بإلقاء نفسه من أعلى عقار بذات المنطقة، بعد إصابته بحالة هياج عصبي، حزنًا عليها.

وتبين من التحقيقات ورواية شهود العيان، أن "محمود" خطيب الفتاة، قفز من أعلى العقار سكنه، وجرى نقله بسيارة خاصة إلى مستشفى جمال حمادة بغيط العنب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.